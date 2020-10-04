Coronaya yakalanan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine Covid-19 tedavisi devam ediyor.

Doktorlar bugün hastane önünde Trump'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri açıkladı. Doktor Sean Conley bugün yaptığı açıklamada,”Son görüştüğümüzden bu yana başkanın durumu iyiye gidiyor. Tabi ki bu kadar yakından takip edilen bir hastada iniş ve çıkışlar oluyor. Her veriyi değerlendiriyoruz. Başkanın oksijen seviyelerinde iki kez düşüş yaşandı” dedi.

CONLEY: ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK

Cuma günü sabah saatlerinde başkanın oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını dile getiren Conley, Trump'a oksijen desteği verildiğini aktardı. Doktor Conley, oksijen desteğinin ardından ilerleyen saatlerde gözlem kapasitesini arttırmak ve daha detaylı gözlem yapabilmek için hastaneye geldiklerini açıkladı.

Dün de başkanın oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını aktaran Conley, bu düşüşte ise oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Şu an için başkanın oksijen seviyesinin yüzde 98 seviyesinde bulunduğu ifade eden Doktor Conley, Trump'ın solunum yollarında endişe verici bir durum olmadığını açıkladı.

YARIN BEYAZ SARAY’A DÖNEBİLİR

Conley, Trump’ın sürekli maske taktığını belirterek kendilerinin de koruyucu kıyafetler giydiklerini aktardı. Doktor Conley, son olarak ise Trump'ın yarın Beyaz Saray'a dönebilme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Trump'ın tedavisi ile ilgilenen Doktor Sean N. Dooley ise yaptığı açıklamada, başkanın durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, Trump'ın Cuma gününden bu yana ateşinin olmadığını, nefes alışverişinin normal olduğunu, ayakta olduğunu ve diğer organlarının da olması gerektiği gibi çalıştığını dile getirdi.

“ŞU ANA KADAR BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ”

John Hopkins Tıp Merkezi’nden Doktor Brian Garibaldi ise, Trump'a ikinci doz Remdesevir verildiğini belirterek olası yan etkilere karşı gözlemi sürdürdüklerini ve şu ana kadar bir yan etki görmediklerini açıkladı.

Garibaldi, “Bugün iyi. Yemeğini yedi ve mümkün olduğunca yatak dışında hastanedeki başkanlık bölümünde çalışıyor. Sağlık durumu aynı şekilde ilerlerse en erken yarın taburcu edilmesini planlayabiliriz” dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Dünya çapında 35 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği günlerde tedavi sürecine Maryland'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde devam eden Trump'ın çalışırken çekilmiş görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Dün bir video ile kamuoyuna seslenen Trump'ın gömlek ve ceketle çalışmalarına hastanede de devam ettiği görülüyor. (İHA)

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