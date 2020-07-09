Covid-19 hastalarının hastanede tutulması hak ihlali sayıldı! Yüzlerce hasta anında çıktı

Corona virüsü ile mücadelede çeşitli tedbirler alınırken Romanya’da alınan karar duyanları şaşırttı.

Romanya’da, Anayasa Mahkemesi’nin Covid-19’u belirtisiz ya da hafif geçirenlerin hastanede zorla tutulmasının hak ihlali olduğuna karar vermesinin ardından, yüzlerce hastanın hastanelerden çıktığı belirtildi.

VİRÜSÜ TOPLULUKLARA BULAŞTIRABİLİRLER

BBC’deki habere göre, Sağlık Bakanı Nelu Tataru, hastaneden ayrılmak isteyen Covid-19 pozitif 624 hastanın, virüsü topluluklarına yayabileceklerini söyledi.

Tataru ayrıca, ülke dışından geldikten sonra zorunlu karantinaya giren 50 bin kişinin de, doktorların söylediklerini hiçe sayıp, evlerini terk ettiklerini vurguladı.

Romanya’da bugün 614 kişiyle salgının başlamasından bu yanaki en yüksek vaka sayısı bildirildi.

Toplam vaka sayısı 30.789 olurken, 1834 kişi hayatını kaybetti.