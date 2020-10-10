Destekçileri hapisten çıkarmıştı! Eski Kırgız lider Atambayev yeniden tutuklandı

Kırgızistan’da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerin ardından başlayan olaylar bir türlü dinmiyor. 21 Ekim’e kadar OHAL ilan edilen ülkede eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Protestolar sırasında destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılan Atambayev, güvenlik güçleri tarafından bugün yeniden tutuklandı.

SEÇİM SONUÇLARI İPTAL



Kırgızistan’da 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimleri sonrası barajı geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri başkent Bişkek’te sonuçları protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine giderek, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i, eski Başbakan Sapar İsakov'u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov'u cezaevinden çıkarmışlardı.

YOLSUZLUKTAN HÜKÜM GİYDİ

Kırgızistan'da hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılanan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, haziran ayında sonuçlanan davada 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağustos 2019'dan bu yana tutuklu olan 63 yaşındaki Atambayev, 2011-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.