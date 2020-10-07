Diş beyazlatmaya gelen İrlandalı turistin ölümünde sıcak gelişme: Kanlarında uyuşturucu çıktı

Diş beyazlatma tedavisi için Türkiye’ye gelen 3 Kuzey İrlandalı turistten birinin hayatını kaybetmesi İngiliz basınının gündemine oturmuştu.

Richie Molloy, Declan Carson ve Aaron Callaghan’ın tedaviden önce aldıkları ilacın, Molloy’un ölümüne yol açtığı iddiası ortaya atılsa da, olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

‘UÇAKTA KULLANDIK’

Carson’ın Didim’de polise verdiği ifadede, “3 arkadaş sahilde geziyorduk. Orada Türk vatandaşı F.A. ile tanıştık. Birlikte Yalı Caddesi’ndeki barda alkol aldık. Gece yarısına kadar başka barlara da gittik. Döndüğümüz apart otelde içkiye devam ettik. Bu sırada Molloy fenalaştı, nefes alamıyordu. Ardından biz de fenalaştık ve gözümüzü açtığımızda hastanedeydik. Türkiye’ye gelirken uçakta kokain kullandık” dedi.

Tedavisi süren İrlandalı turistlerin yapılan kan tahlillerinde kokaine rastlandığı da ortaya çıktı.

İKİ TURİST İYİLEŞTİ

Öte yandan Callaghan sosyal medyadan bir paylaşım yaparken, Molloy’la ilgili şu ifadeleri kullandı:

Herkese iyi dilekleri ve mesajları için teşekkürler. Tek tek cevap vermek için çok fazlalardı ama yine de anlamı büyük. Şükürler olsun ki ben ve Declan iyiyiz ve ayağa kalktık. Ancak dualarımız Richie’nin trajik ölümü nedeniyle Molloy ailesiyle birlikte. O tam bir centilmendi.”