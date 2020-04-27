Dünya Sağlık Örgütü: Tünelin ucu gözükmüyor!

Çeviri: Seykan UÇAN

Reuters’ın verilerine göre, Çin'in merkezindeki Wuhan şehrinde geçen yılın sonlarında ortaya çıkan corona virüsü, 2.97 milyon kişiyi etkiledi ve 205.948 can aldı.

“ÖLÜM ARTIŞLARI ENDİŞELENDİRİYOR”

Reuters'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, bazı zengin ülkelerde vaka ve ölüm sayılarında sabitlenme ya da düşüş gözlemlese de, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerindeki vaka ve ölüm artışlarından endişeleniyor.

Dünya Sağlı Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de gerçekleştirdiği sanal basın toplantısında, doğru eylemlerle ikinci bir enfeksiyon dalgasının önlenebileceğini belirterek “Önümüzde uzun bir yolumuz ve yapacak çok işimiz var” dedi.

“ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA”

Tedros, corona virüsündeki aciliyet nedeniyle aşı ihtiyacı olan çocukların tehdit altında olduğunu söyleyerek endişesini şu sözlerle dile getirdi;

*Çocuklar, nispeten ağır hastalıklar ve corona virüsü açısından düşük risk grubunda olabilirler, ancak aşılarla önlenebilecek diğer hastalıklarda yüksek risk grubunda olabilirler.

*Dünya çapında yaklaşık 13 milyon insan, çocuk felci, kızamık, kolera, sarı humma ve menenjit gibi hastalıklara karşı yapılması gereken düzenli aşılamalardaki gecikmelerden etkileniyor.

Tedros, Küresel Aşı İttifakı Gavi tarafından “Corona virüsü pandemisinin yol açtığı sınır kısıtlamaları ve seyahat aksaklıkları nedeniyle 21 ülkede, diğer hastalıklara karşı aşı eksikliğinin rapor edildiğine” değindi.

“Corona virüsü, sıtma hizmetlerini etkileyebilir. Sahra Altı Afrika'da sıtma vakalarının sayısı ikiye katlanabilir. Bu olmamalı, ülkeleri desteklemek için onlarla çalışıyoruz.”

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Şefi Dr. Michael Ryan, ABD'de bazı eyaletlerin virüsü takip etmede ve krizi yönetmedeki eksikliklerine rağmen, kısıtlamaları kaldırması hakkında sordu ve “ABD, corona virüsüyle mücadelede bilimsel bir temele dayanan, ‘çok açık şekilde ortaya konulmuş' federal bir plana sahip gibi görünüyor” dedi. Ryan sözlerine şöyle devam etti;

“Federal hükümet ve valiler, Amerika'yı ve halkını bu zor durumdan çıkarmak için birlikte çalışıyor. Ancak 50 eyaleti birbirine bağlayan federal sistem, durumu ‘karmaşık' hâle getirdi.”

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