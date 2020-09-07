Dünya Sağlık Örgütü: Bir sonraki salgın için hazır olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlık yapması gerektiğini açıkladı.

Özellikle gelişmiş ülkelere çağrıda bulunan Tedros, sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

“BİR SONRAKİ İÇİN HAZIRLIKLI OLUNMALI”

“Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, Cenevre’deki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tedros, “Tarih bize, ani ve dünya geneline yayılan salgınların hayatın gerçeği olduğunu öğretiyor. Ancak bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı” açıklamasında bulundu.

DÜNYA DEVLERİ LİSTEDE İLK SIRALARDA

Corona virüsü salgınında dünya genelinde son durum şöyle;

Resmi olarak Çin’de Aralık 2019’da başlayan Covid-19 salgınında dünya genelinde 27 milyondan fazla vaka tespit edildi.

Vakalardan 888 bin 326’sı ise hayatını kaybetti.

Salgından en çok ABD, Brezilya, Rusya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hindistan gibi ülkeler etkilendi.

Worldometers’ın verilerine göre dünya sıralamasında 6 buçuk milyon vaka ve 200 bine yakın can kaybıyla ABD birinci sırada bulunuyor.