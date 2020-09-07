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Dünya Sağlık Örgütü: Bir sonraki salgın için hazır olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde Covid-19 salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Burada dünyanın gelecek pandeminlere yeterince hazır olmadığı açıklandı ve bir sonraki pandemiye karşı önlem alınması için gelişmiş ülkelere, sağlık altyapılarına yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

Sozcu.com.tr
18:05 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü: Bir sonraki salgın için hazır olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlık yapması gerektiğini açıkladı.

Özellikle gelişmiş ülkelere çağrıda bulunan Tedros, sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus – Reuters

“BİR SONRAKİ İÇİN HAZIRLIKLI OLUNMALI”

“Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, Cenevre’deki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tedros, “Tarih bize, ani ve dünya geneline yayılan salgınların hayatın gerçeği olduğunu öğretiyor. Ancak bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı” açıklamasında bulundu.

Güncel verilere göre ABD, Rusya, İngiltere gibi dünya devleri salgından en çok etkilenen ülkeler arasında.

DÜNYA DEVLERİ LİSTEDE İLK SIRALARDA

Corona virüsü salgınında dünya genelinde son durum şöyle;

Resmi olarak Çin’de Aralık 2019’da başlayan Covid-19 salgınında dünya genelinde 27 milyondan fazla vaka tespit edildi.

Vakalardan 888 bin 326’sı ise hayatını kaybetti.

Salgından en çok ABD, Brezilya, Rusya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hindistan gibi ülkeler etkilendi.

Worldometers’ın verilerine göre dünya sıralamasında 6 buçuk milyon vaka ve 200 bine yakın can kaybıyla ABD birinci sırada bulunuyor.

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ABD Avusturya Brezilya Çin Corona Dünya Hindistan İngiltere İspanya İsviçre İtalya Rusya Sağlık
Son güncelleme: 18:51 07.09.2020
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