Dünya Sağlık Örgütü’nden corona aşısı açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü’nde araştırma yürüten bilim insanı Soumya Swaminathan, Cenevre’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oxford ve AstraZeneca’nın aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Swaminathna, “Klinik gelişmelerde iniş ve çıkışlar olabilir. Bu gelişmede, bunlara hazırlıklı olmamız gerektiğini kabul etmek için yapılan bir uyarı işaretidir” ifadesini kullandı.

“ACELE EDEMEYİZ”

Bugüne kadar 911 binden fazla insanın ölümüne, 28 milyondan fazla insanın ise karantina altına alınmasına neden olan corona virüsüne karşı yürütülen aşı çalışmalarının umut verici olduğu belirten Swaminathan, “Klinik denemelerin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz” dedi.

“YIL SONUNDA BAZI SONUÇLAR ALABİLİRİZ”

Reuters’ta yer alan habere göre, aşı çalışmalarının sonuç vermesi için binlerce insanın klinik deneylere katılmak için başvuru yapması gerektiğini belirten Swaminathan, “Temmuz ayında birkaç deneme başladı. Yıl sonu itibarıyla geçici de olsa bazı sonuçlar alabiliriz” şeklinde konuştu.

“HAYAT KURTARMAK İÇİN BİR YARIŞ”

Aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise, “Bu virüse karşı bir yarış, hayat kurtarmak için bir yarış. Şirketler arası ya da ülkeler arası bir yarış değil” ifadesini kullandı.

“BENİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN DAYANIŞMA EKSİKLİĞİ”

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’ye karşı eleştirileriyle ilgili yorum yapmadı. Tedros, gazetecilerin konuya ilişkin sorularına “Başından beri söyledim. Beni en çok endişelendiren dayanışma eksikliği. Bölünmek, virüs için iyi bir fırsat” şeklinde yanıt verdi.

İLGİLİ HABER Dünya coronayı konuşuyor ama asıl tehlike kapıda: Antibiyotik direnci! Bir çizik bile öldürebilir