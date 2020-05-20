Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik corona açıklaması! Bir gün içinde görülen en yüksek sayı…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 20 Mayıs itibarıyla son 24 saatte dünyada tespit edilen corona virüsü vaka sayısının 106 bin olduğunu açıkladı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, DSÖ bu sayının, şu ana kadar gözlenen en yüksek günlük sayı olduğunu duyurdu.

Worldometers’in verilerine göre, dünya genelinde en yüksek vaka sayısına sahip olan ABD’de son 24 saat içinde 11 bin 790 yeni vaka tespit edilmiş, vaka sayısı 1 milyon 582 bin 373’e yükselmişti.

En çok vaka sayısına sahip ikinci ülke olan Rusya’da ise son bir gün içinde vaka sayısı 8 bin 764 artarak 308 bin 705 olmuştu.

Rusya’yı 279 bin 534 vakayla İspanya takip etti. En yüksek vaka sayısının görüldüğü üçüncü ülke olan İspanya’da bugün 721 vaka kayıtlara geçmişti.

En yüksek vaka sayısına sahip dördüncü ülke olan Brazilya’da ise son 24 saatte 3 bin 497 vaka tespit edildiği belirtildi, vaka sayısının da 274 bin 382’ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye’de ise bugün 972 yeni vaka tespit edilmiş, vaka sayısının 152 bin 587’ye yükseldiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 23 artarak 4 bin 222 olduğu belirtilmişti.

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