Dünya salgınla boğuşurken hemşireye akılalmaz not! Neye uğradığını şaşırdı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri de İngiltere. 7 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği, Başbakan Boris Johnson’ın da mücadele ettiği virüs nedeniyle vatandaşlara evde kalınması çağrıları yapılıyor.

Hastalıkla mücadelede en büyük payın düştüğü sağlık çalışanları ise zaman zaman beklenmedik tepkilerle karşılaşıyor. Norfolk’ta hemşirelik yapan Sam Halms, işe gitmek için aracına yöneldiğinde bir notla karşılaştı. Adını vermeyen bir komşusu tarafından yazılan notu okuyan Halms neye uğradığını şaşırdı.

Halms’i bencillikle suçlayan notta şu ifadeler yazılıydı:

Bencil insana; Seni her gün aracınla seyahat ederken izliyorum. Üzerinde herhangi bir üniforma yok. Demek ki bu gereksiz bir seyahat. Sen sorunun bir parçasısın. Evde kal, ülkemizi ve sağlık sistemimizi koru. Durumunu bildirdim.”

‘GELİP SORSAN ANLARDIN’

Notu sosyal medyada paylaşan ve duygularını aktaran Halm ise, “Kişisel konuları çok fazla paylaşmam ama umarım bu, bana notu yazan insana ulaşır. Ben sağlık sistemi için çalışıyorum. Her gün yıllardır yaptığım gibi ülkeme destek olmak için işe gidiyorum. Neden bana yaklaşıp ne yaptığımı sormadın? Belki o zaman nereye gittiğimi anlardın. Böyle bir dönemde neden işe gidip gelirken üniforma giyeyim?” ifadelerini kullandı.

Halms’in paylaşımı kısa sürede viral olurken, ‘önyargılı’ komşuya tepki yağdı.

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