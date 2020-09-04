Economist’ten müjde yorumu: Boş bir hayal

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasının yankıları dünya medyasında sürüyor.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Karadeniz’deki doğalgaz keşfiyle ilgili bir analizi internet sitesinde yayınladı. Yazıda, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiği, doğalgazın 2023’ten itibaren kullanılma alınmasının hedeflendiği gibi detaylara yer verildi.

Makalenin devamında şu ifadeler yer aldı:

– Erdoğan keşfi, Türkiye’nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı’ olacağı, ‘yeni bir çağ’ olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98’ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye’nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var.

HEDEFLERDEN UZAK



– 320 milyar metreküp makul bir miktar ve Türkiye’nin yedi yıllık gaz talebini karşılamaya yetecek kadar olsa da, dışa bağımlılığı sona erdirmez. Yatırımcıları çok heyecanlandırmadı. Türkiye’nin zayıf para birimi lira, Erdoğan’ın açıklamasından sonra dolara karşı değer kaybetti, keşfin büyüklüğünün daha önce bildirilen hedeflerden uzak olduğu açıkça görüldü.

PAZARLIK KOZU OLABİLİR

– Yine de keşif önemli. Türkiye’nin Rusya’yla ve İranlı enerji tedarikçileriyle yaptığı uzun vadeli sözleşmelerin süresi gelecek birkaç yıl içinde dolacak. Kıyı ötesinde bir rezerv, ülkenin fiyatlar ve miktarlarla ilgili gelecekte yapacağı müzakerelerde bir pazarlık kozu olabilir.”