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Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncellenme: 22:53, 07/11/2020
Haberler Dünya
Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

* Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU DA LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. DHA

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Yayınlanma Tarihi:22:40,
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