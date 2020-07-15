Ermenistan, Azerbaycan’da sivilleri hedef aldı!

Evlerine top mermisi düşen Tovuz'un Dondar Kulçu sakini Namig Aliyev, Ermenistan tarafından yapılan saldırıya ilişkin şöyle konuştu:

* Evde 5 kişi yaşıyoruz. Evde oturuyorduk ateş sesleri son bulmayınca evde annem ve çocuklar olduğu için onları komşu köye götürdüm. Evden çıktıktan 10 dakika sonra evimize top mermisi düştüğünü duydum.

* Çocukları komşu köye bıraktıktan sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra gerçekten eve top mermisi düştüğünü gördüm. Evimin berbat halde olduğunu gördüm, sağ olsun köy halkı hemen yardıma geldi.

* Saat 3-4 civarında yine ateş sesleri gelmeye başladı. Ateş sesleri geldikten sonra çocuklarımın yanına gittim ve gece yine eve geldim. O gece arabamın içinde uyudum. Buradan hiçbir yere gitme düşüncemiz yok. Toprağımızı evimizi bırakmayacağız.

“YURDUMU, YUVAMI TERK ETMEYECEĞİM”

Eşiyle birlikte kalan Mahir Sadıgov, ise şu ifadeleri kullandı:

* Eşim ve ben şans eseri evde değildik. Top mermisinin verdiği hasar göz önünde. Evin bahçesinde patlayan top mermisinin şarapnelleri evin penceresinden girerek diğer penceresinden çıkmış. Kendim olaydan sonra başka bir yerde kaldım.

* Ben kendi köyümü, yurdumu, yuvamı terk etmeyeceğim. Eğer öyle yapsaydım korkup kaçmış olurdum. Sadece ben değil bütün Tovuz halkı hiçbir yere kaçmadı. Savaş döneminde bile toprak vermedik ve halk bir yere kaçmadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ermenistan, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları ile saldırmıştı. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu. (İHA)

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