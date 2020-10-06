Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ konusunda tavizlere hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ama bunun için Azerbaycan'ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirtti.

“ERMENİSTAN TAVİZLERE HAZIR”

Paşinyan, Sputnik'in Telegram kanalına yaptığı açıklamada “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

ERMENİSTAN BİRLİKLERİNİN KAÇARKEN BIRAKTIĞI ASKERİ MALZEMELER

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ’dan kaçarken geride bıraktığı mühimmat ve askeri malzemenin görüntüsünü paylaştı.

ALİYEV ‘TÜRKİYE DE MASADA OTURMALI’ DEMİŞTİ

Rus haber ajansı RIA'nın “acil” koduyla servis ettiği haberde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'nin de barış sürecine dahil olması gerektiğini söylemişti.

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