Esad konuşmasını yarıda kesti! Sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

Şam yönetimi lideri Beşar Esad Suriye Parlamentosu’nda yaptığı konuşmayı tansiyonu düşünce tamamlayamadı.

Suriye Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada Esad’ın öğlen yapması beklenen konuşmasının 18.30’da yayınlanacağı açıklandı.

Kanaldan yapılan açıklamada başka bir detaya yer verilmedi.

SURİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA

ABD’nin Suriye rejimine yönelik uyguladığı son ekonomik yaptırımlar sonrası ülke para biri inanılmaz sevilerde değer kaybetmiş ve hali hazırda iç savaştaki ülke ekonomisi ağır yara almıştı.

Milyonlarca Suriyeli’nin mülteci durumuna düşmesine neden olan Suriye iç savaşının ülkedeki sağlık alt yapısını da tahrip ettiği biliniyor.

Corona virüsü salgını sırasında ülkenin Esad’ın kontrolü altında bulunan kısımlarında teyit edilebilen veriler elde edilemiyor. Dolayısıyla bölgedeki corona salgınının boyutları tam olarak bilinmiyor.

Esad’ın kontrolündeki hastanelerde yapılan testler sonucu bugüne kadar 53 kişinin öldüğü ve sadece 1327 vakanın tespit edildiği ifade ediliyor.