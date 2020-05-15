‘Eşcinsellik hastalıktır’ diyen Türk doktora art arda dava açılıyor!

Almanya’da “Eşcinsellik hastalıktır” diye paylaşım yaptıktan sonra çalıştığı kurumdan kovulan ve hakkında soruşturma başlatılan doktor Metin Çakır hakkında, birçok LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender) ve insan hakları örgütleri tarafından dava açılıyor.

Ankara Barosu ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki “Eşcinsellik” tartışması hakkında, “Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim“ şeklinde paylaşım yapan ve Karlsruhe'deki Helios Kliniği’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan doktor Metin Çakır, eşcinsel dernekleri, çeşitli insan hakları kuruluşları ve siyasilerin tepkisi üzerine paylaşımını silmişti. Ancak çalıştığı kurum, insan haklarını ihlal ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle Çakır'ın görevine son verildiğini duyurmuştu.

ÇALIŞTIĞI HASTANE SUÇ DUYURULARINA DESTEK VERDİ

Başta LGBT dernekleri olmak üzere Almanya’da birçok kuruluş, Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çakır’ın çalıştığı hastanedeki personel ekibi de “Biz hiç kimseyi din, dil, ırk, renk ve cinsel kimliği nedeniyle ayırmayız. Çeşitliliğe saygı göstermek en büyük idealimizdir“ diyerek suç duyurularına destek verdi.

Karlsruhe Başsavcılığı ise Metin Çakır'ın sözleri nedeniyle “Halkın bir kesimini tercihleri nedeniyle aşağılama, ayrımcılık kastı olup olmadığı“ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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