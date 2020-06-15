Fransa’da corona kararı: Her yer açılacak!

Fransa'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gevşetilmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 22 Haziran tarihinde tamamlanması beklenen 2. aşamanın bugün tamamlandığını duyurdu.

Macron, “Başkent Paris ve çevresi de dahil olmak üzere her yer açılacak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, kreş ve okulların 22 Haziran tarihinden itibaren tamamen açılacağını ve gönüllülüğün değil zorunluluğun esas olacağını dile getirdi.

Macron, başkent ve çevresi de dahil olmak üzere tüm restoran, otel ve işyerlerinin açılacağını ifade ederken, ülkede her alanda açılımın tamamlanacağını aktardı.

“SALGIN EKONOMİK KRİZE NEDEN OLDU”

Cumhurbaşkanı Macron, salgın sırasında bazı hatalar yaptığını kabul ederek, “Salgın bizi diğer ülkelerden daha erken vurdu, kusurlarımız ve zayıf olduğumuz yönleri de ortaya çıkardı. Bunlardan ders alıp gerekenleri yapmak için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Macron, salgın nedeni ile küresel bir ekonomik krizin baş gösterdiğini ifade ederek, ekonomiyi yeniden güçlendirmek için harekete geçeceklerini açıkladı. Macron, ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacı ile 500 milyar Euro’luk destek paketini kullandıklarını ifade ederken, herhangi bir vergi arttırımına gidilmeyeceğini duyurdu.

Macron, “Ülkemizde vergi yükü yeterince fazla, krize verilecek tek yanıt, daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik model oluşturmak” dedi.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, kriz nedeni ile işten çıkarmaların önüne geçmeye çalıştıklarını aktarırken, istihdam oluşturmak için bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“HEYKELLERİ KALDIRMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Macron, protestolar sırasında yıkılan heykeller hakkında “Cumhuriyet, tarihindeki hiçbir izi ve ismi silmeyecek, hiçbir heykeli kaldırmayacağız. Irkçılığa karşı yürütülen asil mücadele, toplumcu, geçmişin nefret dolu veya yalanla yeniden yazılmasına dönüştüğünde yanlış yönlendirilir. Bu kavganın ayrılıkçılar tarafından ele geçirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Macron, ABD’de başlayan ve Fransa’ya da sıçrayan eylemlere değinerek, “Irkçılığa ve ayrımcılığa geçit vermeyeceğiz. Herkesin eğitim alıp yeteneklerine göre diploma ve iş sahibi olabilmelerini sağlama mücadelemiz devam etmeli. Adın, adresin ya da derisinin renginin her yurttaşın şansını azalttığı gerçeğini en aza indirmeliyiz. Fırsat eşitliği için yeni kararlar alınacak” dedi.

MACRON’DAN POLİSE DESTEK

Macron, Fransız polisinin eylemlerine değinerek, “Polisimiz devletin desteğini ve milletin kendisini tanımasını hak ediyor. Cumhuriyet olmadan ne güvenlik ne de özgürlük var olabilir. Topraklarımızda bu düzeni sağlayan da polis ve jandarmamızdır. Hepimiz için her gün risk alıyorlar” dedi. (İHA)

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