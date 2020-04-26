Fransa’da son durum: Corona sonrası iş ve okul planı hazırlanıyor!

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, ülkede vaka sayısının 161 bin 488 olduğunu duyurdu.

FRANSA BİLİM KURULU’NDAN OKUL TAVSİYESİ

Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren işletmeler ve okullar kademeli olarak açılması planlanırken, Fransa Bilim Konseyi, okula gidecek olan öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Konsey, ilkokuldan liseye kadar eğitim veren okullarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini açıklarken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

EĞİTİMDE İKİLİ SİSTEM ÇAPRISI

Bilim Konseyi, okulda öğlen yemeklerinin sınıflarda yenilmesi gerektiğini açıklarken, yemekhanelerde öğrencilerin birbiri ile temas edebileceği uyarısında bulundu.

Konsey, eğitimin sabah ve öğlen olarak ikiye ayrılması gerektiğini bildirirken, bu sayede okul servislerinde yaşanacak öğrenci yoğunluğunun azalacağını ifade etti.

Bilim Konseyi, okullara mecburi değil gönüllülük esasına göre gidilmesi gerektiğini aktarırken, öğrencilere düzenli test yapılmasına gerek olmadığına fakat ailelerini çocuklarının ateşini düzenli olarak ölçmesi gerektiğini vurguladı.(İHA)

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