Fransa’da terörle ilişkili olduğu iddiasıyla derneği kapatılmıştı… Türkiye’ye sığınma talebi

Fransa’da öğretmen Samuel Paty’nin okulda Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra öldürülmesinin ardından ülkedeki olaylar kontrolden çıktı. Bugün Nice’de Notre Dame Kilisesi yakınlarında bir saldırgan üç kişiyi öldürürken, Fransız yetkililerin ülkedeki Müslüman toplumuna yönelik adımları dikkat çekiyor.

Fransa’da 2008 yılında kurulan BarakaCity adlı dernek, radikal İslamcı oluşumlarla ilişkili olduğu ve terör eylemlerini meşrulaştırdığı gerekçesiyle kapatıldı. Karara isyan eden derneğin kurucusu İdriss Sihamedi, sosyal medyadan yaptığı çağrıda Türkiye’ye sığınmak istediğini duyurdu.

‘GÜVENDE DEĞİLİM’



Sihamedi, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, “Fransa’da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity’yi Fransa devleti feshetme kararı aldı.

Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen. Bu yüzden sayın Erdoğan’dan STK’mız adına Fransa’da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum” dedi.

GÖÇ İDARESİ: BİLGİLERİNİZİ YOLLAYIN

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de kısa süre sonra Sihamedi’nin bu mesajına yanıt verdi. İdarenin mesajında, “Merhaba Sihamedi. Sen ve iş arkadaşların kurumumuza bireysel olarak adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaralarınızı içeren sığınma dilekçeniz ile başvurduğunuz durumda talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Verdiğiniz bilgilerden sonra İstanbul Havalimanı’daki ekibimiz durumla ilgili bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.