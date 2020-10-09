Fransa’da yeni corona rekoru: Bir günde 20 bin 339 vaka…

Avrupa’da corona virüsü salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

FRANSA’DA YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANMIŞTI

Corona virüsü salgınının yeniden etkisini arttırdığı Fransa'da Covid-19 ile mücadelede yeni önlemler alındı. Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Covid-19'a karşı hem sağlık hem de ekonomik mücadele planlarını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.

Ülkede 100 bin kişide 116 kişinin Covid-19 hastası olduğunu belirten Bakan Veran, testlerin yüzde 9'unun pozitif çıktığını aktardı. Veran, vaka sayılarındaki artış nedeni ile Dijon ve Clermont-Ferrand kentlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini ifade ederken, Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne'nin maksimum alarm seviyesine geçirildiğini duyurdu.

10 Ekim'den itibaren bu kentlerde yeni kısıtlamaların uygulamaya sokulacağını aktaran Bakan Veran, Montpellier kentinin de 12 Ekim tarihine kadar gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Başkent Paris'teki tüm hastanelerin “Beyaz Plan” alarmına geçtiğini ifade eden Veran, söz konusu alarm seviyesi ile önceliği olmayan tüm ameliyatların iptal edildiğini ve hastanelerde Covid-19 hastalarına daha çok yer açıldığını belirtti.

DESTEK FONU GENİŞLETİLİYOR

Covid-19'a karşı ekonomik kalkınma planını açıklayan Bakan Le Maire ise, corona virüsünden en çok etkilenen meslek dallarına destek çıkılacağını ifade etti. Le Maire, şimdiye kadar 6 milyar euroya ulaşan destek fonunun genişletileceğini ve faydalanan iş yeri sayısının da arttırılacağını açıkladı.

Bakan Le Maire, daha önceden en fazla 20 çalışanı olan şirketlere verilen desteğin 50 çalışana kadar yükseltildiğini ifade ederken, cirosunun yüzde 80'ini kaybeden iş yerlerine verilen desteğin artık cirosunun yüzde 70'ini kaybedenlere de verileceğini duyurdu.

Bakan, ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapatılan iş yerlerine çalışamadıkları süre için vergi muafiyeti verileceğini açıkladı. Şirketlere düşük oranlı kredi imkanı verileceğini duyuran Bakan Le Maire, ödeme vadelerinin de uzatılacağını belirtti.

Fransa’da dün 18 bin 746 vaka tespit edilmiş ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti. Vaka sayısında rekor kırılmasının üstüne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgında en riskli bölgeleri işaret ederek “Daha fazla kısıtlamaya doğru gitmemiz lazım” ifadesini kullanmıştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Corona virüsü salgınında ikinci dalga: Tek tek yasaklar geliyor