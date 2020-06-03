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George Floyd’un ailesi ilk kez kamera karşısına çıktı

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı, olayın ardından ilk defa kamera karşısına geçti.

Sozcu.com.tr
08:11 -
Haberler Dünya
George Floyd’un ailesi ilk kez kamera karşısına çıktı

Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna ve annesi Roxie Washington, Minneapolis’te bir basın toplantısı düzenledi. Göz yaşlarını tutmakta zorlanan Washington “Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum” dedi.

Washington, “Ben çocuğum ve George için buradayım. O iyi biriydi” dedi.

Washington, “Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna’nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Mezuniyetine gelemeyecek, düğününde yanında olamayacak. Ben çocuğum için ve George için buradayım. Onun için adalet istiyorum. Çünkü o iyi biriydi. Diğerleri ne düşünürse düşünsün” ifadesini kullandı. (BBC Türkçe)

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Son güncelleme: 08:12 03.06.2020
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