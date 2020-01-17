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Hafter’den Putin’e mektup: Kabul etmeye hazırım!

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Hafter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup göndererek müzakerelere devam etmek istediğini belirtti.

18:23 -
Haberler Dünya
Hafter’den Putin’e mektup: Kabul etmeye hazırım!

Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta başında gerçekleşen Libya'da ateşkes görüşmelerinde, anlaşma taslağını imzalamayarak Moskova'dan ayrılan General Hafter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan mektupta Hafter'in Putin'e hitaben “dostum” ifadesini kullanması dikkat çekti.

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Hafter mektupta şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili dostum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Rusya Federasyonu'nun Libya'da yeniden refah ve istikrarı sağlama çabaları için minnettar olduğumu ifade etmek isterim.

* Size teşekkür ederek Rusya'nın Moskova'da barış müzakerelerini yürütme girişimlerine tam destek verdiğimi ifade etmek isterim.

*Diyaloğa devam etmek üzere Rusya Federasyonu'na davetinizi kabul etmeye hazır olduğumu bildiriyorum. Takdir ve saygılarımı sunarım. (İHA)

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Son güncelleme: 18:28 17.01.2020
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