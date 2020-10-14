Hastaneler ve yoğun bakım üniteleri yine doldu

Şu anda Birleşik Krallık’ta 3 bin 665 adet hastane corona virüsü ile mücadele ediyor. Bu rakam pandeminin hatta karantina süreçlerinin başladığı 23 Mart tarihine göre çok daha fazla.

Blackpool Victoria Hastanesi’ndeki yoğun bakım doktoru Jason Cupitt, “Belirsiz bir süre için yeniden yaşamaya hazırlanırken yorgun ve endişeliyiz” dedi. Cupitt yoğun bakımda 8 hasta kontrol eden doktorlardan biri. ITV’ye yaptığı açıklamada, “Bu sürecin nereye gittiğinden çok endişeliyiz ancak durum şu ki bir süre daha bu süreci yaşayacağız” dedi.

Cupitt ve diğer sağlık çalışanları, hastaneye gelen ziyaretçilerin kendilerine daha sıkı çalışmaları için izin vermediğinden yakındı.

Yoğun bakım hastalarından William Murray, kendisi ve eşinin corona virüsüne yakalandıktan sonra hastaneye yatırıldıklarını söyledi. Kendisini korumak için 12 hafta boyunca insanlardan uzak kalmasına rağmen sonuçların pozitif olduğunu belirtti. Murray, “Her şey yolunda gidiyordu, söylediklerinden fazlasını yapamazdık” dedi.

Bir diğer hasta Brenda ise, “Nasıl böyle bir sıkıntının içine girdiğine dair bir fikrim yok” dedi. Brenda olabildiğince dikkatli olduğunu da belirtiyor ve aylarca izole yaşadığını söylüyor. Warrington ve Halton Teaching hastaneleri yapılan araştırmalarla birlikte corona virüsüyle alakalı vakaların artışlarını belirtiyor.

Solunum cihazıyla nefes alan hasta Susan Bostock ise Sky News’a konuştu. Bostock, “Bana söylediklerinin hepsini gerçekleştirdim. Sosyal mesafe ve diğer her şeyi. Ama bence insanlar bu durumu hafife alıyorlar ancak bu hafife alınacak bir şey değil” yorumunu yaptı.

Medikal Müdürü Dr. Alex Crowe ise, “Yılın başında olan duruma geri döndük ve kapasitemizi, bizden istenilen mücadeleyi her geçen gün artırarak yeni hastalara yetişmeye çalışıyoruz” diyerek durumun çok daha korkutucu olduğunu gözler önüne serdi.

Dr. Crowe, “Önümüzdeki günlerde ve haftalarda hastalık ilerledikçe zorlukların operasyonel taleplerimizi etkileyeceğini düşünüyorum.” dedi. İngiltere baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ise önlemlerin daha ileriye gitmesini savunuyor. Whitty, enfeksiyon oranlarının düşürülebilmesi için yerel yöneticilerin kendi kısıtlama kurallarını ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Birleşik Krallık pazartesi günü 13 bin 972 adet vaka açıkladı. İngiltere’nin Liverpool kentinde 100 bin kişideki hastalık oranı yüzde 14.3 artarak 609’u geçti.

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