Hastaneye kaldırılan Trump’ın seçim kampanyası nasıl etkilenecek?

ABD’de seçimlere haftalar kala ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın corona virüsü testlerinden pozitif sonuç çıkması hem ABD siyasetini hem de dünya siyasetini karıştırdı…

3 Kasım’da yapılacak seçim için mitinglerin hız kazandığı bir dönemde Trump’ın corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılması ve zorunlu tecrit uygulaması seçimlere yeni bir soluk getirdi.

1 Ekim’de test sonucu pozitif çıkan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 günlük karantina uygulamasına başlayan Trump böylelikle en iyi ihtimalle 15 Ekim’de mitinglerine ve seçim kampanyasına devam edebilecek.

Trump’ın Cuma günü Florida’da yapacağı miting iptal edilirken, diğer mitinglerin de ertelenmesi ya da iptal edilmesi bekleniyor.

PEKİ SEÇİMLER HANGİ DURUMLARDA ERTELENEBİLİR?



Trump’ın corona virüsü sebebiyle karantinada kalması seçim sürecini negatif etkilerken, bu durumun seçimlerin ertelenmesine yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.

ABD’de seçimler Kasım ayının ilk pazartesi yapılırken, seçimlerin ertelenmesine karar verecek olanlar siyasetçiler olacak. Yani bu durumda ABD Başkanı Donald Trump’ın hiç söz hakkı yok.

Olası bir seçim tarihinin değiştirilmesi için hem Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Kongre’nin hem de Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin onay vermesi gerekiyor.

Taraflar anlaşıp seçimlerin tarihini değiştirmeye karar verse bile ABD yasalarına göre Trump’ın başkanlık görevi 20 Ocak 2021’de son bulacak.

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİRSE NE OLACAK?

Eğer ABD Başkanı görevini yerine getiremeyecek duruma gelirse, ABD Anayasası’nın 25. maddesine göre başkan görevi başkan yardımcısına yani Mike Pence’e bırakmak zorunda. Eğer Trump sağlığına tekrar kavuşursa, Trump görevi Pence’ten devralabilir.

Eğer Trump gücünü devredecek zamanı bulamadan kötüleşirse, kabine ve başkan yardımcısı onun görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirerek görevi başkan yardımcısına verir.

Senaryolarda Pence’in sağlık durumunun kötü olması da gündemde… Eğer Mike Pence de aynı Trump gibi hastalanır ve görevine devam edemezse yasalar gereği Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı olarak görev yapabilir. Eğer önümüzdeki günlerde bu senaryo gerçekleşirse, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı ve ABD Başkanı Trump’ın en büyük husumetlisi Nancy Pelosi, Beyaz Saray’a taşınacak.

Pelosi’nin görevi kabul etmemesi ya da sağlık sorunları yaşaması durumunda ise ABD Başkanı olacak kişi Cumhuriyetçilerin en kıdemli senatörü olacak. Günümüzde bu senaryo yaşanırsa, 87 yaşındaki Charles E. Grassley ABD Başkanı olarak göreve oturabilir.

DAHA ÖNCE BİR BAŞKAN GÖREVİ DEVRETTİ Mİ?



Daha önce iki farklı ABD Başkanı görevini yardımcılarına devretti…

1985’te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, kanserle mücadelesi kapsamında ameliyata girmeden önce görevlerini başkan yardımcısı George H.W. Bush’a devretmişti.

2002 ve 2007 yıllarında da George W. Bush, rutin kolonoskopi sürecinde görevlerini yardımcısı Dick Cheney’e bırakmıştı.

TRUMP YARIŞTAN ÇEKİLİRSE NE OLACAK?

ABD’de herhangi bir sebeple adaylar yarıştan çekilirse yerine başka biri geliyor… Günümüzdeki mevcut senaryoya göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in göreve gelme ihtimali bulunuyor.

Cumhuriyetçiler’in 168 üyeli Ulusal Komitesi’nde yeni bir başkan adayı seçilebilir ve bu durumda Mike Pence’in de adaylar arasında olması muhtemel.

ABD tarihinde bu güne kadar hiçbir Demokrat ya da Cumhuriyetçi adayın yerine yeni bir isim seçilmedi.

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