Hemşire olarak çıktı… Hasta olarak geri döndü: Beni ölüme terk etmeyin

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de sağlık çalışanları, bir yandan hastalara yetişmek için çabalarken, diğer yandan da malzeme eksikliği nedeniyle hastalığa yakalanmamaya çabalıyor.

İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan Kelly Ward da gece gündüz demeden corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarından biri. Bradford Royal Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Ward, geçtiğimiz hafta sonu gece vardiyasından çıktıktan sonra evine gitti. Halsizlik, ateş ve sıtma belirtileri gösteren 35 yaşındaki Ward, çalışan olarak çıktığı hastaneye hasta olarak geri döndü.

Ward’a yapılan corona testlerinin sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Nefes alma güçlüğü yaşamaya başlayan Ward, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım desteğiyle iyileşme belirtileri gösteren Ward, yaşadıklarını The Sun’a anlattı.

Ölümle buruna buruna geldiğini hissettiğini belirten Ward, “Ciğerlerim iflas etmek üzereydi. Solunum cihazına bağlanmadan önce çocuklarımla görüntülü konuşarak veda ettim. Benimle ilgilenen hemşirelerden biri beraber çalıştığım kişilerdendi. Ona ‘Beni ölüme terk etmeyin’ diye yalvardım” ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşması için önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Ward, “Ben bir sağlık çalışanıyım ve de anneyim. Mücadele etmek zorundayım. Hastalık her an her yerde sizi bulabilir. Lütfen evinizde kalın” dedi.

İLGİLİ HABER ABD Türk gencinin corona projesini konuşuyor!