İlk kez Çin’de geliştirildi! Herkes aşı beklerken… Corona virüsüne karşı burun spreyi!

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 900 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Herkesin gözü kulağı aşıdan gelecek iyi haberlere çevrilmişken, Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarını en önde gösterdiği AstraZeneca’nın aşısından kritik bir haber gelmişti.

İngiliz şirketin üçüncü aşama testlerinde bir denekte ciddi yan etkilerin oluşması sonrası, deneylerin durdurulduğu açıklandı. Uluslararası kamuoyunu derinden sarsan bu olay sonrası alternatif arayışı hız kazandı.

ÇİN’DEKİ 10. PROJE

Salgının ortaya çıktığı Çin’de diğer aşı çalışmalarından ayrılan bir proje dikkat çekiyor. Çinli uzmanlar, burun spreyi şeklinde uygulanacak bir aşı üzerinde çalışıyor. Çin’deki 10. aşı projesi olan çalışma, Xiamen Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Wantai ilaç şirketi tarafından ortak yürütülüyor.

Hayvanlı testlerde denenen spreyin, corona virüsü olan farelerde akciğer hasarını azalttığı gözlendi. Söz konusu sprey, insanlı testlerin ilk aşamasında da onay almayı başardı. Projeyi geliştiren uzmanlar, burun yoluyla uygulanan bir aşının, solunum yoluyla bulaşan corona virüsüne karşı daha etkili olabileceğini düşünüyor.

GRİP AŞILARINDA KULLANILDI



Burun spreyi olarak uygulanan aşılar, geçmişte çok yaygın olmasa da çocuklar ve iğneyle enjeksiyon uygulanmasını istemeyen yetişkinler için grip aşılarında geliştirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, global ölçekte 35 aşı adayının insanlı testleri sürdürülüyor.