İngiliz uzmanlardan çocuklarda corona uyarısı! İshal ve kusma öksürükten önce başlıyor

Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsüne karşı bir yandan aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız sürerken, diğer yandan hastalığı tanımlamaya yönelik yeni belirtiler de araştırılıyor.

Queen’s University Belfast’ta da özellikle çocuklardaki corona belirtilerine ilişkin önemli bir çalışmaya imza atıldı. Araştırmacılar mide rahatsızlığı, ishal ve kusmanın çocuklarda corona virüsü belirtisinin önemli bir işareti olduğunu ifade etti.

‘DAHA ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR’



Araştırma raporunun başyazarı Dr Tom Waterfield, “İncelenen corona virüsü grubunda ishal ve kusma, öksürükten, hatta koku ve tattaki değişikliklerden daha önce tespit edildi. Çocuklarda enfeksiyonu gerçekten teşhis etmek istiyorsanız, ishal ve kusmaya bakmaya başlamak gerekir” dedi.

Araştırmacılar bu belirtilere bakarak asemptomatik çocuklarda bile corona virüsünün erken teşhis edileceğini savundu. Waterfield, corona virüsü belirti listesinin söz konusu araştırmaya göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.