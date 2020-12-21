‘İngiltere bir bilinmezlik ve kaosla karşı karşıya’

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yeni bir aşamaya geçti. Son 24 saatte başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede ‘mutasyona uğramış corona virüsü’ paniği başladı. Görülmemiş ciddi tedbirler devreye girdi.

Gelişmenin odak noktası haline gelen İngiltere'deki durumu, Türkiye kamuoyunun siyasi kimliğiyle yakından tanıdığı Turhan Çömez, bu defa hekim kimliğiyle SÖZCÜ'ye anlattı.

Ergenekon davası sırasında Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen, AKP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorlarından Çömez uzun süredir Basildon&Thurrock Üniversite Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede özel bir klinikte de çalışan Çömez, sayıları 500 bini bulan Türk toplumunun salgınla mücadelesinde ekibiyle birlikte gece gündüz yoğun bir büyük çaba içinde…

İNGİLTERE İZOLE BİR ADA ÜLKESİ HALİNE GELDİ

Yeni mutant versiyonun bir takım tedirgin edici özellikleri olduğunu kaydeden Çömez, “Yayılma hızı çok fazla. Eski virüs 1 kişi tarafından 3 kişiye bulaşabiliyordu. Ancak yeni virüsün 1 kişi tarafından 10 kişiye bulaştırması gibi bir durum söz konusu. Bu da tabi büyük bir risk” dedi.

Çömez, yeni versiyonun ikinci çarpıcı özelliğinin ise genç nüfusta yaygın bir şekilde görünmesi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla İngiltere büyük bir risk altında ve özellikle benim de yaşadığım Londra'nın güney kesiminde yaygın vakalar söz konusu. Dolayısıyla, Avrupa dün itibariyle bütün kapılarını İngiltere'ye kapattı. İngiltere kendisini izole etmiş bir ada ülkesi haline geldi” diye konuştu.

EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Her ne kadar aşılama başlamış olsa da bu aşılamanın kısa sürede çözüm oluşturmasının beklenmediğini kaydeden Turhan Çömez, İngiltere'nin bugün geldiği noktayı şöyle özetledi:

* İngiltere, 4. seviye yani en yüksek alarm seviyesine girdi. Bir bilinmezlik ve kaosla karşı karşıya… Bu yeni mutant versiyonun aşıya cevap verip vermeyeceği tartışılıyor. Dolayısıyla kimse kimseyi ziyarete gidemiyor.

* Çok belirli dükkanlar dışında her taraf kapalı. Herkesin evden çalışması tavsiye ediliyor. İngiltere'nin kültüründe Christmas çok önemli… Bununla ilgili de yasaklamalar geldi. Bir bölgeden diğerine geçiş yok.

* İnsanlarda bir belirsizlik, bir gerginlik, korku havası var ama genel olarak devlete de bir güven var… Şeffaf bir devlet burası… Alınan tedbirlere de inanıyor insanlar. İnsanlar ne olacağı konusunda tedirginlikle bekliyor.

* Artık coronalı bir hayata alışmamız gerekiyor. Bu bir çeşit savaş. Ancak bu savaş bir süre sonra uzlaşıya dönecek ve virüs hayatımızın bir parçası olacak.

BÖYLE GİDERSE TÜRKİYE GELECEK YIL DA VİRÜSLE BOĞUŞACAK

* Türkiye'de ilk dönemde atılan adımların doğru olduğunu söyleyebilirim ancak daha sonra ortaya çıkan şeffaflık kaygıları ve Bilim Kurulu'nun bu kararlar üzerindeki etkisinin azalması ve adımların daha çok politik çerçevede atılması, kuşkuları artırdı. Ne yazık ki risk de arttı. Önümüzdeki dönem daha da sıkıntılı görünüyor.

* Türkiye, aşıyla ilgili ne yazık ki çok şeffaf bir görüntü vermedi. Çin aşısına angaje oldu ve 50 milyon sipariş verdi. Hala fiyatın ne olduğu bilinmiyor. Hala hangi firmanın getirdiği bilinmiyor. Bu aşıların hangi zaman dilimi içinde geleceği de bilinmiyor.

* 50 milyon aşı 25 milyon kişinin aşılanması demek. Bu başarıyla gerçekleşmiş olsa bile Türkiye'de hala 60 milyon civarında insan ki bu çok büyük bir nüfus, aşılanmamış olacak. Neredeyse bir İngiltere nüfusu kadar insan kışa aşılanmamış olarak girecek.

* Türkiye önümüzdeki sonbahara kadar ülkenin tamamını veya yüzde 60'ından fazlasını aşılamış olarak giremezse ve yeni varyant virüslerle yüzleşirse ki bu kaçınılmaz, korkarım Türkiye için büyük can kaybı riski, hastanelerin doluluk oranlarının artması ve çok büyük ekonomik bir maliyet olacaktır.

YERLİ AŞI DESTEKLENMELİ

* Mutlaka ve mutlaka yerli aşı sektörünü desteklemesi gerekiyor. Eğer Türkiye aşıda dışarıya bağımlılığı devam edecek olursa, önümüzdeki yıllarda hem ekonomik, hem politik olarak ciddi sıkıntılara girecek ve ne yazık ki eli çok rahat olmayacak.

BİREYSEL OLARAK NE YAPILMALI?

Turhan Çömez, bireysel tedbirleri de şöyle sıraladı:

* Maske, mesafe ve hijyen,

* Sağlıklı bir uyku düzeni,

* Düzenli spor ve egzersiz,

* Açık havada derin nefes egzersizleri,

* Ağırlıklı meyve sebze ürünleriyle beslenme,

* Ağır yemeklerden kaçınma,

* Mutlaka yeşil çay.

İlginizi Çekebilir Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 21 Aralık tablosu