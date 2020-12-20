İngiltere’de corona virüsü paniği: Yeni mutasyon kontrolden çıktı

2 milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere’de mutasyona uğramış corona virüsü paniği yaşanıyor…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı, “Mutasyon geçirmiş corona virüsü önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı” açıklamasının ardından bugün kabineden kritik bir açıklama geldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni corona virüsünün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky’da Sophy Ridge’in programına katılan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.

“TAHMİN ETMİYORDUK”

Mutasyona uğramış corona virüsünün kontrolden çıktığını vurgulayan Hancock, “Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.