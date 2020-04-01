İngiltere’de ölü sayısı 2 bini aştı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor.

İngiltere'de son 24 saatte corona virüsü salgını nedeni ile 563 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı.

İngiltere, artan corona virüsü vakalarının önüne geçebilmek için corona virüsü testlerini arttırmayı bekleniyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Sağlayıcıları CEO’su Chris Hopson, yaptığı açıklamada İngiltere'de maksimum test kapasitesini şu anda günlük yaklaşık 13 bin adet olduğunu belirtirken, bu sayının yetersiz olduğunu ifade etti.

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CORONA TESTİ ARTIRILACAK

Hopson, şu anda hastanede yatan hastaları corona virüsü testi yapmaya odaklandıklarını ifade etti. Sağlık Sekreteri Matt Hancock, ise yaptığı açıklamada NHS hastanesi laboratuvarlarında ön büroda çalışanları test etmek için tüm yedek kapasitenin kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, hastanelerin bir bölümünün sadece sağlık çalışanlarını test etmek için yedek laboratuvar alanı olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Excel Konferans Merkezi’nde oluşturulan acil corona virüsü hastanesi NHS Nightingale’in ise 10 gün içinde inşa edildikten sonra ilk hastalarını bugün kabul ediyor.

İngiltere, genelinde planlanan büyük etkinliklercorona virüsü salgını nedeni ile iptal edilmeye devam ediyor, bu sabah Edinburgh Fringe Festivali salgından dolayı iptal edildi.(İHA)