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İngiltere’de parlamentoda corona paniği! Bakan konuşmasını tamamlayamadı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de parlamentoda endişe yaratan görüntüler yaşandı. Ekonomi Bakanı Sharma konuşması sırasında yoğun şekilde terlerken, sık sık burnunu silmesi de dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
16:51 -
Haberler Dünya
İngiltere’de parlamentoda corona paniği! Bakan konuşmasını tamamlayamadı

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma'ya corona virüsü testi yapıldı.

Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda “yakın temaslarının” 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi. (DHA)

Corona Ekonomi Ekonomi Bakanı İngiltere Sağlık
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