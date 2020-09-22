Son dakika… İngiltere’de yasaklar geri döndü! Başbakan Johnson açıkladı: Durum vahim 6 ay sürebilir

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ikinci dalga paniği ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. O ülkelerden biri de İngiltere.

Vakaların yeniden artmaya başlamasıyla hükümet bir dizi yeni önlem kararı aldı. Ülke genelinde büyük çaplı bir karantina olup olmayacağı sorusu kamuoyunun gündemini oluştururken, Başbakan Boris Johnson aldıkları kararları Avam Kamarası’nda açıkladı.

HAREKETE GEÇME ZAMANI



İşte Johnson’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:

– İkinci dalgaya daha iyi hazırlandık. Kabine üyeleri corona önlemlerine karşı tam destek verdi. Bakanlara eğitim ve ekonomiyi korumak için ek adımlar atmalarını söyledim. Ne yazık ki salgında tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştık. Şimdi harekete geçme zamanı. Eğer şimdi yapmazsak, günde yüzlerce ölü sayısıyla karşılabiliriz. Vakaları dizginleyebilirsek hayatlar kurtarabiliriz.

OKULLAR AÇIK KALACAK

– Bu tamamen bir karantinaya dönüş değil. Amacımız R değerini (virüs bulaştırma katsayısı) düşürmeye çalışmak. Okullar ve üniversiteler açık kalacak. Evden çalışabilecek olanlar bunu tercih etmeli. Perşembe gününden itibaren tüm restoranlar, kafeler ve barlar sadece masaya servis yapacak. Saat 22.00 itibarıyla da iş yerlerini kapatacaklar. Bu durum pek çok işletmeyi etkileyeceği için üzgünüz.

– Maske kullanılan alanları genişleteceğiz. Kurallara uymayanlar cezayla karşılacak. 6 kişinin bir araya gelme kuralı sıkılaştırılacak, düğünlere yalnızca 15 kişi katılabilecek. Cenaze törenlerine katılım ise 30’u geçmeyecek.

DAHA SIKI ÖNLEMLER KAPIDA



– İngiltere’nin tamamında geçerli olacak bu önlemler yalnızca herkes uyarsa işe yarar. Gerekli olduğu takdirde ordu polise destek verecek. Eğer R değeri düşmezse daha sıkı önlemler de devreye girecek. Virüs hayatımızın bir parçası, bunu kabul edip mücadele edeceğiz. Eğer ilerleme kaydedemezsek kısıtlamalar 6 ay sürebilir.

İKİ HAFTADA YÜZDE 93 ARTTI

Birleşik Krallık genelinde salgın başından bu yana toplam 398 bin 625 kişi corona virüsüne yakalandı. New York Times’ın aktardığı hükümetin verilerine göre 41 bin 788 kişi hayatını kaybetti. 21 Eylül’de 4 bin 368 yeni vaka açıklanırken, bu son iki haftalık veriler incelendiğinde yüzde 93’lük bir artış olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE BEŞ BASAMAK GERİDE

Türkiye'nin 21 Eylül günlük corona virüsü tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Son 24 saatte yapılan 112 bin 942 testle birlikte, toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957'ye ulaştı. Bin 743 yeni vaka tespit edilirken, toplam sayı 304 bin 610'a çıktı. Can kaybı da 68 artarak 7 bin 574'e yükseldi.

Worldometers’ın verilerine göre dünya geneli vaka sayısında Birleşik Krallık 14., Türkiye ise 19. sırada yer alıyor.