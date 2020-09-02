İngiltere’nin gözü Türkiye’de: Anne yoğun bakımda, gözlerinden kan akıyor

İngiliz tabloid basınının gündemi Türkiye’de tatile gelen fakat burada hastalanarak haftalardır yoğun bakımda tedavi olan Carole Fleming…

Kızı Stephanie Uyar’ın Türk eşi Alper Uyar’ın ailesini görmeye ve tatil yapmaya gelen 67 yaşındaki Fleming, bilinmeyen bir sebeple geçen ay içerisinde rahatsızlandı. Daha önce kanseri yenmeyi başaran Carole Fleming’in rahatsızlığının çözümü bilinmezken kanındaki değerlerin çok düşük olduğu açıklandı.

Doktorların, hastaneye kaldırılan Fleming’in birkaç gün içinde ölebileceğini söylediğini aktaran Daily Mail, kızı Stephanie Uyar’ın çağrısını İngiliz kamuoyuna duyurdu. Uyar, her gün tedavi için 1000 İngiliz poundu ödediklerini açıklayarak, tedavi yöntemi değiştiği için günlük masrafların 10.000 İngiliz pounduna çıktığını söyledi.

Fleming’in anlaşmalı olduğu sigorta şirketi de rahatsızlığın kanserle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hiçbir ödeme yapmayacaklarını açıklayınca, Stephanie Uyar bir karar alarak kampanya başlattı. Annesini tekrar İngiltere’ye götürmek için internet üzerinden para toplamaya başlayan Stephanie Uyar, 25.000 İngiliz poundu talep ediyor.

Annesinin hava ambulansıyla İngiltere’ye gönderilmesi için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Stephanie Uyar, “İngiliz elçiliği de bize yardımcı olamayacaklarını söyledi. Doktorlar rahatsızlığın bir kemik iliği sorunu olduğunu söyledi. Sanki bir korku filminde sıkışıp kalmışım gibi. Annemin kanı pıhtılaşmadığı için gözlerinden kanlar akıyor” ifadesini kullandı.

Annesinin kan değerlerinin çok düşük çıktığını söyleyen Uyar, “Hastaneye kaldırıldığı günlerde kandaki trombosit oranının mikrolitrede 6.000 seviyesinde olduğunu tespit edildi. Bunun için minimum seviye 150.000. Dolayısıyla kan pıhtılaşmıyor ve hayatta kalması için düzenli olarak transfüzyon yapılması gerekiyor. Şu an trombosit seviyesi mikrolitrede 1000” dedi.

İngiliz Daily Mail’e konuşan Uyar, “18 Ağustos’ta doktorlar annemin sadece 48 saat yaşayabileceğini söylemişti. Fakat o bir savaşçı ve halen mücadele ediyor. Pes etmiyor. Bilinci açıldığında bana bu hastanede ölmeyeceğini söyledi” ifadesini kullandı.