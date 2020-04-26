İspanya’da çocuklara 40 gün sonra sokağa çıkma izni!

İspanya'da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün çocuklar için gevşetilerek, çocukların sokaklarda oyun oynamasına izin verildi.

İspanya hükümeti, corona virüsü vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından ilk adımı çocuklar için atarak, sokağa çıkma yasağı kurallarını gevşetti. Hükümet, 14 yaş altında olan çocukların aileleri ile sokağa çıkarak, oyun oynamasına izin verdi.

İspanya'da sokağa çıkma yasağının çocuklar içinin gevşetilmesinin ardından bugün İspanya sokakları çocuklar ve aileleri ile dolarken, çocuklar sokaklarda gönüllerince eğlendi.

Aileler ise uzun bir zamandan sonra sokağa çıkarak normal bir gün yaşarken, maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.

İspanya'da karantina önlemleri 9 Mayıs'a kadar uzatılırken, corona virüsü vakalarında düşüş devam ediyor. İspanya'da bugün 20 Mart tarihinden bu yana corona virüsüne bağlı en düşük ölüm oranı gerçekleşti.

İSPANYA’DA BİR GÜN İÇİNDE EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 23 bin 190’a ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde 2 bin 870 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 226 bin 629’a çıktığı belirtildi. Corona virüsü yenip sağlığına kavuşan kişi sayısı 117 bin 727 olarak açıklanırken, 7 bin 764 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Öte yandan İspanya'da bugün 20 Mart tarihinden bu yana corona virüsü nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı. (İHA)

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