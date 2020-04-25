İsviçre’de corona virüsü, huzurevi mi ölüm evi mi?

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Ticino Kantonluğu'ndaki ölüm vakaları, corona virüsünün yaşlı insanlar üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdi.

Rapora göre, bu bölgede corona virüsü kaynaklı ölümlerin neredeyse yarısı huzurevlerinde gerçekleşti. Önceki gün bölgede virüs nedeniyle 299 ölüm gerçekleşti ve ölenlerden 136'sının huzurevlerinde yaşadığı belirtildi. Rakamlar, doktor Giorgio Merlanilate tarafından doğrulandı.

Daha önceki raporlarda, İsviçre'deki toplam 68 huzurevinden 29'unda corona virüs vakalarının tespit edildiği biliniyor.

Bölge Sağlık Müdürü Raffaele De Rosa, huzurevlerinde vaka ve ölüm oranlarının yüksek olma nedeninin araştırıldığını söyledi.

Huzurevlerinde yaşayan tüm kişilere test uyguladıklarını belirten Raffele De Rosa, virüsün 441 kişide pozitif, 361 kişide negatif çıktığını açıkladı. Yetkililer, virüsün huzurevlerindeki ortak alanlardan bulaştığını düşünüyor.

Yeni gelen bilgilere göre, bölgede 304 kişi daha virüsten hayatını kaybetti. Ancak hayatını kaybeden kişiler arasında kaç kişinin huzurevinde yaşadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.

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