‘Jet adam’ kaza kurbanı: Rekortmen sporcu hayatını kaybetti

Ekstrem spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve ‘Jetman’ (Jet adam) olarak da bilinen Fransız sporcu Vincent Reffet hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Reffet’in Dubai’de eğitim yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Reffet’in dahil olduğu ‘Jetman Dubai’ grubu tarafından yapılan açıklamada, ölüm sebebine ilişkin detay paylaşılmazken, “Vince yetenekli bir sporcu, takımımızın sevilen ve saygı duyulan bir üyesiydi. Dualarımız ailesi ve onu seven herkesle birlikte” ifadeleri kullanıldı.

SAATTE 400 KİLOMETRE HIZ

Reffet, 828 metreyle dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa’dan yaptığı atlayışla rekor kırmıştı. Reffet, serbest dalış ve paraşütle atlayışın yanı sıra sırtına taktığı jet motorlu düzenekle yaptığı uçuşlarla dikkat çekiyordu.

Reffet bu şekilde 6 bin 100 metre yükseklikte saatte 400 kilometre hızın üzerine çıkıyordu.

‘HAYALLER FAZLA HAYAT KISA’



İnsanlara hayallerinin peşinde koşması yönünde ilham veren Reffet, verdiği bir röportajda, “Eğer hayal kurduğunuz şeyi yeterince severseniz her şeyi yapmanız mümkün. Yaptığımız her şey yeni. Çok fazla hayalimiz var ve hayat çok kısa” diye konuşmuştu.