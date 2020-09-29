Joe Biden’ından Trump’a ‘Türkiye’ çağrısı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Biden, şu ifadeleri kullandı:

* Dağlık Karabağ’da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı.

* Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli.

Biden, mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli” açıklamasının yer aldığı haberiyle birlikte paylaştı.

TRUMP VE BIDEN KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Başkanlık seçimlerine 5 hafta kala Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden ilk defa karşı karşıya geliyor. 3 Kasım'a kadar düzenlenecek üç tartışma programının ilki bu akşam yapılacak.

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