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Kabe yeniden ibadete açıldı!

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Kabe'nin kapatılmasının ardından onlarca kişiye Suudi makamları tarafından Kabe'yi tavaf etmesi için izin verildi.

20:35 -
Haberler Dünya
Kabe yeniden ibadete açıldı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeni ile Suudi Arabistan, salgını önlemek amacı ile Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere ülkedeki tüm camilerin kapatılmasına karar vermişti.

Suudi Arabistan makamları, Kabe'yi bugün tekrardan tavafa açarak onlarca kişiye Kabe’yi tavaf etmesi için izin verildiğini açıkladı. Kabe’yi tavaf edenler sosyal mesafe kuralına uyarak tavaflarını gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'da toplam corona virüsü vakaları bin 720'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya ulaştı.(İHA)

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