Kamala Harris’in eşi de ekibe katılıyor

Associated Press’in aktardığı haberde Doug Emhoff, ortağı olduğu DLA Piper isimli hukuk bürosundan 20 Ocak’ta yemin törenine kadar ayrılma kararı almıştı.

Seçimleri Demokratların kazanmasının ardından Emhoff yönetimde kendisine bir pozisyon bulmak için Biden'ın geçiş ekibiyle birlikte çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Kamala Harris'ın ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak tarih yazmasının ardından eşi Emhoff da başkan yardımcısının eşi olan ilk erkek olarak tarihe geçecek.

HANGİ POZİSYONA GELECEK?

Geçen ay Emhoff, People dergisine eşinin seçimi kazanması halinde, danışmanlardan oluşan ekibe katılmakla ilgilenmediğini söylemişti. Şimdi Beyaz Saray'da nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor.

Emhoff ve Kamala Harris çifti 2013’te yılında tanıştıktan sonra ertesi yıl evlendi. Çift Los Angeles’ın seçkin Brentwood semtinde 5 milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Ayrıca çiftin Washington DC ve San Francisco’da da daireleri var.