Kıbrıs halkı Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başında

KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. 199 bin 79 seçmen gelecek beş yıl için yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi’nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda 144 sandığın sonuçları açıklandı. İlk sonuçlara göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,93'ünü, Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,07'sini aldı.

199 BİN SEÇMEN OY KULLANDI

Oy verme işleminin 08.00'de başladığı KKTC’de 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50+1 alamaması sonucu ikinci tur, ilk turda en yüksek oy alan Ulusal Birlik Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında geçiyor.

KKTC’de 199 binden fazla seçmen sandıkta oy kullanırken, oy verme işlemi 18.00'de son buldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur, en düşük katılım yüzdesi olarak tarihe geçmişti.

ERSİN TATAR: KATILIM ÇOK OLMALI

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar oyunu kullandıktan sonra basına verdiği demeçte, “Katılım çok olmalı” dedi.

Tatar, seçimin ilk turunda yüzde 58'lik bir katılımın olduğunu hatırlatarak bunun çok az bir oran olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘erken seçim' olmadığını vurgulayarak halkı sandığa davet eden Tatar, bu seçimin yüksek bir katılımla gerçekleşmesinin öneminin altını çizdi.

“KARANTİNASI BİTEN VATANDAŞ DA OYUNU KULLANABİLSİN”

Karantinalarını tamamlayan vatandaşların da bu seçime katılım gösterebileceğini aktaran Tatar, sağlık çalışanlarının, bugün yapılacak testler konusunda hızlı olmaları gerektiğini, böylece karantinası tamamlanan vatandaşların da oy vermek üzere sandık başında olması gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki vaka sayısına işaret eden Tatar, “Pandemi yok gibi bir durumdayız ve oy kullanma merkezlerinde alınan önlemler ortadadır” diyerek halkın sandık başına gitme konusunda tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

“Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir” diyen Tatar, “Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak sözlerini, süreç içerisinde emek veren herkese teşekkürlerini sunarak tamamlayan Tatar, “İnşallah, geleceğe umutla bakan bir Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz” dedi.

MUSTAFA AKINCI: SONUÇLARIN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM

Bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına konuşan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, seçim süreci boyunca emeği geçen basın mensupları, sandık görevlileri ve adayların yanında yer alan herkese teşekkürlerini iletti.

Akıncı, “Umarım Kıbrıs Türkleri olarak ileride bir gün geriye dönüp 18 Ekim 2020'ye baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak anımsarız” dedi. Akıncı, “Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadesini kullandı. (İHA)