Kısıtlamaların gevşetildiği Almanya’da vaka sayısında artış gözlemlendi

Robert Koch Enstitüsü, kısa adı R0 olan bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren katsayının yeniden 1’in üzerine çıktığını gösterdi. Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın “önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini” ortaya koyduğu belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’da tüm dükkanların açılmasına izin verildi. Ülkede okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edebileceği belirtildi.

Almanya’nın corona virüsü salgınına yaklaşımı övgü toplamıştı. Çok sayıda test gerçekleştiren Almanya’da kısıtlamalar da hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu.

Birçok bilim insanı, Almanya’nın yoğun testler yapmasının yayılımı kontrol altına almasında ve can kaybı düzeyini diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla düşük tutmasında önemli bir rol oynadığını ifade etmişti.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Almanya’da dün kısıtlamaların çok daha hızlı bir şekilde kaldırılması talebiyle bir dizi protesto gösterisi düzenlendi. Berlin, Frankfurt, Münih ve Stuttgart gibi büyük kentlerde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Almanya Parlamentosu önündeki gösteriye katılanlardan 30’u sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Gösterilere bazı aşırı sağcı grupların ve komplo teorisyenlerinin de katıldığı görüldü.

Kısıtlamaların daha hızlı kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmesine karşın Başbakan Angela Merkel’e hızlı hareket ettiği eleştirileri yapanlar da var.

Merkel’in eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantıda her 100 bin kişi için 50 yeni vaka eşiğinin aşılması halinde kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

ʻʻ ALMANYA'DA SON DURUM Corona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da bugüne kadar 7 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 704 kişi ise karantina altına alındı

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