KKTC’yi karıştıran fotoğraf! İfadeye çağırıldı

KKTC’de Başbakan Ersin Tatar ile grafiker ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu arasında mizah krizi yaşandı. Krize neden olan olay, DAÜ’de görevli Prof. Dr. Çavuşoğlu’nun Başbakan Tatar’ı deli gömlekli bir fotoğrafa montajlamasıyla başladı.

BAŞBAKAN TATAR: BENİM EKİBİM BUNU YAPAMAZ

KKTC Başbakanı Tatar konuyla ilgili olarak “Ben ve benim arkadaşlarım Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya böyle bir şey yapamaz, onay vermem” dedi. Montaj fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Çavuşoğlu ise, yaptığının mizah olduğunu savundu. Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) da “Senih Çavuşoğlu yalnız değildir” açıklaması yaptı.

TATAR ŞİKÂYETÇİ OLDU, ÖĞRETİM ÜYESİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Montaj fotoğrafı yaparak sosyal medya hesabından yayınlayan Prof. Dr. Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikâyet edild. Şikâyet üzerine ifade için polise çağrıldım. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Herkes bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen” dedi. (DHA)

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