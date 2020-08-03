Kritik araştırma: İnsanlar coronayı kedi ve köpeklere bulaştırıyor!

Testler bu yıl Mart ile Mayıs ayları arasında uygulandı. Almanya Hayvan Sağlığı Enstitüsü Başkanı Thomas Mettenleiter, ulaşılan bu sonucun daha önce bilineni bir kez daha doğruladığını ve corona virüsünün hayvanlarla insanlar arasında bulaşıcılığının olduğunun kanıtlandığını belirtti.

“VİRÜSÜN YAYILMASINDA KEDİ VE KÖPEKLERİN ROLÜ BÜYÜK”

DW Türkçe’de yer alan habere göre Almanya Hayvan Sağlığı Enstitüsü Başkanı Mettenleiter, bu çalışmanın Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI)’nün Covid-19'un yayılmasında kedi ve köpeklerin büyük rolü olduğu varsayımını haklı çıkardığını ifade etti.

FLI’ye göre domuz, tavuk ve diğer çifttlik hayvanlarının corona virüsünü bulaştırabileceğine dair bir kanıt yok. Enstitü, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek için farklı hayvan türleri üzerinde deney yapmaya devam ediyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLEBİLİRLER

Sağlıklı insanların evcil hayvanlarıyla aralarına mesafe koymalarına gerek olmadığını ancak Covid-19 hastalığını geçiren kişilerin evcil hayvanlarıyla etkileşimlerini kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Mettenleiter, henüz bir ölüm vakasına rastlanmamasına rağmen hayvanların da corona virüsünden ölebileceğine dikkat çekti.

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