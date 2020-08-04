Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kriz yaratan olayda flaş gelişme: 15’i Türkiye’ye gelecekmiş

Belarus ile Rusya arasında geçen hafta krize sebep olan "paralı asker" olayında flaş bir açıklama yapıldı... Rus paralı askerlerin Belarus'ta bu hafta yapılacak seçimler öncesinde gözaltına alınmasının ardından Minsk yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Yetkililer, gözaltına alınan 30 paralı askerin 15'inin Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
07:26 -
Haberler Dünya
Kriz yaratan olayda flaş gelişme: 15’i Türkiye’ye gelecekmiş

Belarus ile Rusya arasında tansiyon artıyor… 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılacak seçimler öncesinde ülkeye farklı yollardan giriş yapan 30'dan fazla Rus paralı askerinin yakalanarak gözaltına alınması Rusya ile Belarus arasında tansiyonun artmasına sebep oldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, “Seçim öncesinde ortalığı karıştırmak için geldiler. Müdahaleye hazırlanıyorlardı” sözlerinin ardından yakalanan 30’dan fazla paralı askerin sorgusu devam ediyor.

AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLİ
Belarus istihbaratının başında olan Alexander Agafonov, “Sorgu işlemi sürüyor fakat askeri kıyafet giyen şüpheliler birbirleriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan 11’i Venezuela’ya gitmeyi planladıklarını, 15’i Türkiye’ye gitmeyi planladıklarını, 2’si Küba’ya ve 1’i de Suriye’ye gitmeyi planladığını söyledi. Yakalananlardan biri nereye gitmesi gerektiğini bilmediğini söylerken yakalanan diğer 3 kişi de açıklama yapmadı” dedi.

Bu açıklamanın ardından Rus diplomat Kirill Pletnyev, Rus haber ajansı RIA’ya bugün açıklamalarda bulundu. Pletnyev, “Bu insanlar özel bir güvenlik şirketinin çalışanları. Rusya devleti paralı askerlerle çalışmaz. Yakalananların gitmek istedikleri yer Latin Amerika bölgesindeki ülkelerden biriydi” derken herhangi bir ülke adı telaffuz etmemesi kafaları karıştırdı.

İLGİLİ HABERBelarus-Rusya geriliminde İstanbul kriziBelarus-Rusya geriliminde İstanbul krizi
Amerika asker Haber istanbul Küba Rusya seçim Suriye Türkiye Venezuela
Son güncelleme: 07:29 04.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more