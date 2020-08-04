Kriz yaratan olayda flaş gelişme: 15’i Türkiye’ye gelecekmiş

Belarus ile Rusya arasında tansiyon artıyor… 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılacak seçimler öncesinde ülkeye farklı yollardan giriş yapan 30'dan fazla Rus paralı askerinin yakalanarak gözaltına alınması Rusya ile Belarus arasında tansiyonun artmasına sebep oldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, “Seçim öncesinde ortalığı karıştırmak için geldiler. Müdahaleye hazırlanıyorlardı” sözlerinin ardından yakalanan 30’dan fazla paralı askerin sorgusu devam ediyor.

AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLİ

Belarus istihbaratının başında olan Alexander Agafonov, “Sorgu işlemi sürüyor fakat askeri kıyafet giyen şüpheliler birbirleriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan 11’i Venezuela’ya gitmeyi planladıklarını, 15’i Türkiye’ye gitmeyi planladıklarını, 2’si Küba’ya ve 1’i de Suriye’ye gitmeyi planladığını söyledi. Yakalananlardan biri nereye gitmesi gerektiğini bilmediğini söylerken yakalanan diğer 3 kişi de açıklama yapmadı” dedi.

Bu açıklamanın ardından Rus diplomat Kirill Pletnyev, Rus haber ajansı RIA’ya bugün açıklamalarda bulundu. Pletnyev, “Bu insanlar özel bir güvenlik şirketinin çalışanları. Rusya devleti paralı askerlerle çalışmaz. Yakalananların gitmek istedikleri yer Latin Amerika bölgesindeki ülkelerden biriydi” derken herhangi bir ülke adı telaffuz etmemesi kafaları karıştırdı.