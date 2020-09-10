Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunu açıklayan Trump: Onu hafife almayın

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.
Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung'un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Kuzey Kore liderinin komada olduğunu ve kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülke yönetimine dahil edildiğini söylemişti.
TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kuzey Kore liderinin merak edilen sağlık durumuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Kim Jong Un’un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın” ifadelerini kullandı.