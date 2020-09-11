Litvanya’dan kritik karar: Belarus’un meşru lideri Tikhanovskaya’dır

Litvanya Parlamentosu´nda kabul edilen karar tasarısında, Svetlana Tikhanovskaya’nın ‘Belarus’un meşru lideri’ ve muhaliflerin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi´nin ülke halkının tek meşru temsilci organı olarak tanınmasına yönelik uluslararası topluma çağrı yapıldı. Tikhanovskaya için `Belarus’un seçilmiş lideri´ ifadesi kullanılan metinde, Litvanya Parlamentosu´nun Belarus´ta `yeni ve şeffaf devlet başkanlığı seçimleri yapılması´ önerisini desteklediği ifade edildi.

MUHALİFLER İÇİN MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Litvanya Parlamentosu´nun Aleksandr Lukaşenko´yu `Belarus´un yasa dışı lideri´ olarak kabul ettiği belirtilirken, Lukaşenko´nun Rusya ile imzalayacağı yeni anlaşmalar da dahil olmak üzere, iç ve dış politikada iktidarını meşrulaştırmaya yönelik atacağı her türlü adımın `Belarus halkına karşı suç´ olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Belarus´ta demokratik seçimlere gidilmesi için ülkedeki muhaliflere mali destek sağlanması çağrısı da yapıldı.

NELER OLMUŞTU?

Belarus´ta 9 Ağustos´ta düzenlenen seçimleri mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko´nun yüzde 80.1 oy ile kazandığının ilan edilmesi sonrasında `seçimlere hile karıştığı´ iddiasıyla ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Oy oranı yüzde 10.1 olarak açıklanan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Litvanya´ya gitmişti.