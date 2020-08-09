Lübnan’daki protestoların şiddeti artıyor!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından parlamento binasının çevresinde dün başlayan protestolar bugünde devam ediyor.

Başkentte binlerce kişi 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Göstericiler, “Beyrut Limanı’nda hayatını kaybedenler için intikam”, “Halk rejimi devirmek istiyor”, “Devrimimiz devam ediyor” sloganları attı. Eylemciler ayrıca yetkililerin istifa etmesi ve dün gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BAKANLIK BİNALARINA BASKIN

Bir grup protestocu ise Beyrut’un merkezinde bulunan Göçmen ve Mülteciler Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ait binalara baskın düzenledi.

Protestolar sırasında tansiyonun yeniden yükselmesi ile polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası kullanırken eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda henüz kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

Öte yandan dünkü protestolarda 1 polis hayatını kaybetmiş, 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi ise gözaltına alınmıştı. Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları basmışlardı.

ÇEVRE BAKANI İSTİFA ETTİ

Hükümet karşıtı protestolar devam ederken istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kattar yaptığı açıklamada, “Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti” dedi. (İHA)



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