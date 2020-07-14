Macron açıkladı! Fransa’da zorunlu maske kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının getirileceğini ifade etti.

Macron, bu uygulamanın ülkedeki sağlık uzmanları tarafından sıkça dile getirilen bir tavsiye olduğunu hatırlattı.

“İkinci bir dalgaya hazırlıklı olacağız” diye konuşan Macron, test sayılarının artırılacağı ve virüs tespit edilen kişilerin çevrelerinin daha sıkı takip edileceğinin sözünü verdi. (DHA)