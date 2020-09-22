Macron’dan Türkiye mesajı: Diyalog kurmaya hazırız!

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında video konferans yöntemiyle ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasında dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik, “Önümüzdeki aylarda kararlar vermemiz gerekecek ve bu kararlar dünyamızı ve vatandaşlarımızın hayatını etkileyecek. Bir gün mutlaka salgına çare bulunacak. Fakat çağımızın düzeninin bozulmasına mucizevi bir çare olmayacak. Hiçbir zaman uluslarımız bu kadar birbirine bağlı olmadı” dedi.

“KİMYASAL SİLAHIN KULLANIMINA TAHAMMÜL GÖSTERMEYİZ”

İran’a yönelik yaptırımlara değinen Macron, “Uygulanan strateji İran'ın nükleer silahlanmasına karşı garanti sağlanmıyor. İran'ın bölgedeki dengeleri bozmasına ve silahlanmasına karşı faydalı bir faaliyet planı inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kore ile ilgili ABD'nin faaliyetlerine destek olduk, sonuçlarını henüz görmesek de inisiyatif önemliydi” diyen Macron, artık Kuzey Kore'nin nükleerden geri dönmeyecek şekilde vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Macron ayrıca, “Kimyasal silahın Avrupa, Rusya ve Suriye'de kullanımına tahammül göstermeyiz” dedi.

MACRON’DAN RUSYA’YA ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya da seslenerek bir an önce muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunun hızlı ve doğru şekilde aydınlatması gerektiğini ifade etti. Macron, Fransa'nın kırmızı çizgilere uyum konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın terör mağduru olduğunu söyleyen Macron, doğuda uluslararası koalisyonun yanında her daim “kuvvetle aktif” olacağını ifade etti. Macron, aynı zamanda Afrika'nın Sahel bölgesinde de El Kaide ve terör örgütü IŞİD ile mücadeleye devam ettiklerini hatırlattı.

LÜBNAN’A DESTEK MESAJI

Lübnan’da yeni kabinenin kurulması konusunda halkın egemenliğine saygı gösterilmesi ve taleplerine destek olunması gerektiğini ifade eden Macron ülkeye desteğini yineleyerek, “Lübnan dünyanın hazinesi, çünkü çeşitliliğin ve demokrasinin istisnası” şeklinde konuştu.

Macron, Suriye konusunda Cenevre görüşmelerinin yeniden başlamasının olumlu bir etap olduğunu söyleyerek, “Bu süreç yeni bir Anayasa'nın yazılması ile sınırlanamaz” dedi.

“FİLİSTİNLİLER İÇİN BİR ANLAŞMA GEREKLİ”

İsrail'in Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme adımlarına yönelik konuşan Macron, “İsrail’in Arap ülkeleri tarafından tanınmasından ben de memnuniyet duyuyorum, bu meşru bir tanıma. Fakat uzun ve adil bir barış için Filistinlilerin haklarına kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma gerekli. Aşağılama ve egemenlik yoluyla inşa edilen bir barışa inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE SAYGI DUYUYORUZ”

Doğu Akdeniz'de yeniden karşı karşıya gelinmesini engellemek için etkin bir diyalog kurulması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Ajaccio'da AB ülkeleri bu yönde ifadede bulundular, Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa girmeye hazırız. Fakat ondan beklentimiz AB egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı duyup Libya ve Suriye'deki hareketlerine netlik getirmesi” şeklinde konuştu.

Macron, “Biz Avrupalılar diyaloğa, Akdeniz'de barışı inşa etmeye hazırız. Ama bu, en güçlünün mantığı ve göz dağı vermesi pahasına değil, uluslararası hukuka saygı, iş birliği ve müttefikler arası saygı ile olur. Bu prensipler tartışılamaz” dedi.

Uygur Türklerinin durumu ile ilgili de açıklama yapan Macron, “Fransa, Birleşmiş Milletler himayesi altında uluslararası bir misyonun Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gitmesini ve Uygur Müslüman azınlığının durumuna dair hepimizin endişeleri ile ilgilenmesini talep etti” diye konuştu. (İHA)

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