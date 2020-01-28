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Meksika’da hafta sonu katliamı! Sokaklar cesetlerle doldu taştı

Çete savaşlarının bitmek tükenmek bilmediği Meksika'da yine dehşet dolu bir hafta sonu yaşandı. Guanajuato eyaletinde Cuma gününden bu yana 48 kişi öldürüldü.

Sozcu.com.tr
11:20 -
Haberler Dünya
Meksika’da hafta sonu katliamı! Sokaklar cesetlerle doldu taştı

Meksika’da çete savaşlarının kalbinde kanlı bir hafta sonu geride kaldı. Guanajuato’da aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 48 kişi, cuma gününden pazar gününe kadar uyuşturucu çetelerinin çatışmasında hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında en gencinin 6 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Meksikalı yetkililerin adını açıklamadığı talihsiz çocuğun, bir yiyecek standında bulunduğu sırada silahlı 10 kişinin ateş açması sonucu öldüğü belirtildi. Çocuğun babası ve hamile olan annesinin de olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Ölenlerin fotoğrafları yerel medyada paylaşıldı.

Yerel basın yaşanan dehşetin fotoğraflarını yayınlarken, sokak ortasındaki cesetler dikkat çekti. Olaylar nedeniyle gözaltına alınan kimse olmazken, mesai çıkışı evine giden bir polis memurunun da kurbanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

Meksika’da çete savaşlarının en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Guanajuato’da 2020 yılının başından bu yana 301 kişi öldürüldü. Hükümetin paylaştığı verilere göre 2019’da eyalette toplam 3 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 11:31 28.01.2020
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