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Muhalif lider Kolesnikova’dan kan donduran ifade: Parçalayarak çıkaracaklardı

Belarus'ta ülkeyi terk etmeye zorlanan muhalif isimlerden Maria Kolesnikova'nın, Ukrayna sınırında gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı. Kolesnikova, "Ülkeden canlı ya da parçalara ayrılmış bir şekilde çıkarılacağımı söylediler" dedi.

Sozcu.com.tr
15:00 -
Haberler Dünya
Muhalif lider Kolesnikova’dan kan donduran ifade: Parçalayarak çıkaracaklardı

Belarus’ta Ağustos ayındaki seçimlerin ardından ülkedeki kaos ortamı dinmek bilmiyor.

Muhalefet, Lukaşenko’nun oyların 80’inini alarak kazandığı seçimin meşru olmadığını savunurken, on binlerce insan yeniden sandığa gitmek için sokağa döküldü.

UKRAYNA SINIRINDA ORTAYA ÇIKTI

Lukaşenko'ya karşı kurulan Koordinasyon Konseyi üyeleri ise bir bir ortadan kaybolmalarıyla uluslararası basının gündemine oturdu. Konsey üyelerinden Maria Kolesnikova, başkent Minsk'te bir minibüsten inen maskeli kişiler tarafından kaçırılmış, daha sonra ise Ukrayna sınırında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Seçimlerde yarışan Svetlana Tikhanovskaya ve Maria Kolesnikova. Foto: Reuters

Kolesnikova'nın ülke dışına çıkmaya zorlandığı iddia edilirken, muhalif liderin pasaportunu yırtarak buna direndiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Reuters’ın ifadesine ulaştığı Kolesnikova, başına torba geçirerek kendisini kaçıran kişilerin emniyet yetkilileri olduğunu öne sürdü.

Maria Kolesnikova. Foto: Reuters

Hayatından endişe ettiğini belirten Kolesnikova, “Eğer Belarus’u gönüllü olarak terk etmezsem, canlı ya da parçalara ayrılmış bir şekilde ülkeden çıkarılacağım söylendi. 25 yıla kadar hapis cezası alacağım konusunda da tehditler aldım” dedi.

Kolesnikova’nın avukatı, KGB de dahil olmak üzere, Belaruslu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

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Son güncelleme: 15:05 10.09.2020
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